به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در تشریح این پرونده اظهار کرد: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان پلدختر به پرونده قاچاق ۴۳ هزار لیتر نفت‌گاز به ارزش بیش از ۳۱ میلیارد ریال رسیدگی کرد.

قهرمان شاهی افزود: پس از بررسی مدارک و مستندات پرونده و محرز شدن تخلف، متهم علاوه بر ضبط سوخت مکشوفه، به پرداخت ۶۳ میلیارد و ۹۵۷ میلیون ریال جزای نقدی (معادل ۲ برابر ارزش کالا) محکوم شد.

شاهی با اشاره به اینکه این جریمه به‌طور کامل وصول شده است، تصریح کرد: با احتساب هزینه‌های آزمایشگاهی و بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مجموع جریمه پرداختی متخلف به ۹۵ میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریال رسید و کامیون حامل سوخت نیز رفع توقیف شد.

گفتنی است این محموله قاچاق توسط مأموران نیروی انتظامی شهرستان پلدختر در حین بازرسی از خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی کشف و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود.