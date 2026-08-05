جریمه ۹۵ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در لرستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از صدور حکم محکومیت و وصول جریمه ۹۵ میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریالی برای قاچاق ۴۳ هزار لیتر نفتگاز در شهرستان پلدختر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در تشریح این پرونده اظهار کرد: شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان پلدختر به پرونده قاچاق ۴۳ هزار لیتر نفتگاز به ارزش بیش از ۳۱ میلیارد ریال رسیدگی کرد.
قهرمان شاهی افزود: پس از بررسی مدارک و مستندات پرونده و محرز شدن تخلف، متهم علاوه بر ضبط سوخت مکشوفه، به پرداخت ۶۳ میلیارد و ۹۵۷ میلیون ریال جزای نقدی (معادل ۲ برابر ارزش کالا) محکوم شد.
شاهی با اشاره به اینکه این جریمه بهطور کامل وصول شده است، تصریح کرد: با احتساب هزینههای آزمایشگاهی و بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مجموع جریمه پرداختی متخلف به ۹۵ میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریال رسید و کامیون حامل سوخت نیز رفع توقیف شد.
گفتنی است این محموله قاچاق توسط مأموران نیروی انتظامی شهرستان پلدختر در حین بازرسی از خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی کشف و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود.