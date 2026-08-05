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آیین زمزمه دوست با محوریت مرثیهسرایی و نوحهخوانی به گویش سمنانی، همزمان با ایام اربعین حسینی در مجمع حضرت ابوالفضل سمنان برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️این آیین که حدود یک دهه قدمت دارد با هدف ترویج فرهنگ عزاداری با گویش محلی با مشارکت جمعی از خادمان حسینی و فعالان فرهنگی برگزار میشود.
در آیین زمزمه دوست، سخنرانی، مداح و شاعران به زبان سمنانی به ذکر مصائب اهل بیت (ع) میپردازند.
حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان بر ضرورت استفاده از زبان سمنانی و زبان و گویشهای محلی در ترویج معارف اسلامی و حسینی تاکید کرد
مراسمی که هر سال با استقبال گسترده مردم و دوستداران فرهنگ بومی همراه است.
در این آیین، شاعران سمنانی تازهترین سرودههای عاشورایی خود را با زبان و گویش محلی قرائت کردند و جلوهای از پیوند فرهنگ بومی با ارادت دیرینه مردم این دیار به حضرت سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشتند.
دبیر اجرایی این سوگواره با اشاره به استقبال مردم از نوحهها و مراثی سمنانی گفت:زمزمه دوست فرصتی برای ارائه آثار جدید شاعران محلی و زنده نگه داشتن سنتهای آیینی این منطقه است.
محمدرضا جدیدی افزود: یکی از ویژگیهای شاخص این مراسم، اجرای کامل برنامه به گویش سمنانی است، بهگونهای که شاعران، مداحان، سخنرانان و مجری برنامه همگی با زبان محلی به اجرای برنامه میپردازند تا در کنار پاسداشت فرهنگ عاشورا، گامی در مسیر حفظ و ترویج زبان و هویت بومی سمنان برداشته شود.
در این مراسم از خدمات مهدی صمیمیان فرماندار شهرستان سمنان بخاطر توجه به فرهنگ و گویش سمنانی قدردانی شد.