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رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به مناسبت ۱۶ مرداد، سالروز تشکیل جهاددانشگاهی، این نهاد را نماد خودباوری، نوآوری و مدیریت انقلابی دانست و بر نقش آن در پیشرفت علمی، فناوری، تحقق اقتصاد دانشبنیان و حل مسائل اساسی کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در پیام محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به مناسبت سالروز تشکیل جهاددانشگاهی آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
۱۶ مردادماه، سالروز تشکیل جهاددانشگاهی، یادآور شکلگیری نهادی انقلابی، علمی و اثرگذار است که با تکیه بر ایمان، روحیه جهادی، توان جوانان و ظرفیت دانشگاهها، گامهای بلندی در مسیر پیشرفت علمی و فناوری کشور برداشته است.
جهاددانشگاهی در طول بیش از چهار دهه فعالیت، با پیوند میان دانش و نیازهای واقعی جامعه، نقش مهمی در توسعه علمی، پژوهشی، فرهنگی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده و با عبور از مرزهای دانش، دستیابی به فناوریهای نوین و تربیت نیروی انسانی متخصص، ثابت کرده است که حرکت جهادی و اعتماد به توان داخلی میتواند کشور را در مسیر استقلال و پیشرفت به پیش ببرد.
این نهاد ارزشمند، نماد خودباوری، نوآوری و مدیریت انقلابی است و دستاوردهای آن در حوزههای مختلف علمی، پزشکی، زیستفناوری، صنعت، کشاورزی، علوم انسانی و فرهنگی، جلوهای از ظرفیت عظیم جوانان و پژوهشگران ایرانی به شمار میرود. استمرار این مسیر در شرایط کنونی، نیازمند حمایت جدی از پژوهشهای کاربردی، تقویت شرکتهای دانشبنیان، ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت، توجه به مسائل بومی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و جوانان خلاق کشور است.
جهاددانشگاهی باید همچنان بهعنوان بازوی علمی و فناورانه نظام، در حل مسائل اساسی کشور، تحقق اقتصاد دانشبنیان، کاهش وابستگیها و تبدیل علم به ثروت و اقتدار ملی نقشآفرینی کند. بیتردید تقویت این نهاد انقلابی و حمایت از سرمایههای انسانی آن، سرمایهگذاری برای آینده ایران اسلامی است.
اینجانب ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل جهاددانشگاهی، این مناسبت را به جهادگران عرصه علم و فناوری، استادان، پژوهشگران، دانشجویان، کارکنان و مدیران این نهاد تبریک عرض نموده و از تلاشهای ارزشمند آنان در مسیر سربلندی و پیشرفت کشور قدردانی مینمایم. از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جهادگران دانشگاهی را در تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و خدمت به مردم شریف ایران مسئلت دارم.