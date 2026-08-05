ساخت مخزن آب روستای رادکان تاکستان، یک گام به جلو+ فیلم
با پایان بتنریزی فونداسیون مخزن ۵۰۰ مترمکعبی آب شرب در روستای رادکان از توابع شهرستان تاکستان، گامی دیگری برای رفع مشکل آب این منطقه برداشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، اجرای بتن فونداسیون مخزن ۵۰۰ مترمکعبی آب شرب روستای رادکان از توابع شهرستان تاکستان، به همت جهادگران سازمان بسیج سازندگی سپاه صاحبالامر (عج) و تحت نظارت شرکت آب و فاضلاب استان قزوین انجام شد.
این پروژه با هدف تأمین و ذخیرهسازی آب شرب و رفع مشکلات ناشی از کمبود ظرفیت ذخیره آب روستا اجرا میشود.
پیش از این، آب شرب مورد نیاز ساکنان از طریق یک مخزن هوایی تأمین میشد که به دلیل محدودیت ظرفیت، پاسخگوی نیاز مردم بهویژه در فصول گرم و ساعات اوج مصرف نبود.