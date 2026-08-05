این پروژه با هدف تأمین و ذخیره‌سازی آب شرب و رفع مشکلات ناشی از کمبود ظرفیت ذخیره آب روستا اجرا می‌شود.

پیش از این، آب شرب مورد نیاز ساکنان از طریق یک مخزن هوایی تأمین می‌شد که به دلیل محدودیت ظرفیت، پاسخگوی نیاز مردم به‌ویژه در فصول گرم و ساعات اوج مصرف نبود.