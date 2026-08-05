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نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: مردم ایران با تمسک به مکتب اهلبیت (ع) و پیروی از رهبری دینی، راه عزت، استقلال و ایستادگی در برابر ظلم را برگزیدهاند و هیچگاه با ظالمان و قدرتهای استکباری بیعت نخواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با تأکید بر اینکه ملت ایران تحت لوای ولایت فقیه هرگز در برابر مستکبران سر تسلیم فرود نخواهد آورد، گفت: مردم ایران با تمسک به مکتب اهلبیت (ع) و پیروی از رهبری دینی، راه عزت، استقلال و ایستادگی در برابر ظلم را برگزیدهاند و هیچگاه با ظالمان و قدرتهای استکباری بیعت نخواهند کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در جمع مردم روستای خالدآباد بخش نازلو ی ارومیه با استناد به روایات معصومین (ع) و با اشاره به فضیلت زیارت حضرت سیدالشهدا (ع)، اظهار داشت: در معارف اسلامی برای هیچیک از معصومین و اولیای الهی سنت برگزاری اربعین حسینی وارد نشده و این موضوع منطبق بر حکمت الهی، تنها و تنها منحصر به ذات مقدس امام حسین (ع) است.
وی با مرور تاریخچه آغاز حرکت اربعین حسینی از سوی جابر بن عبدالله انصاری، صحابی بزرگ پیامبر (ص)، به حدیث معروف امام حسن عسکری (ع) اشاره کرد و گفت: بر اساس روایت شریف حضرت عسکری (ع)، مؤمن دارای ۵ نشانه برجسته است که عبارتند از اقامه ۵۱ رکعت نماز در شبانهروز (واجب و نافله)، انگشتر به دست راست کردن، بلند گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» در نمازها، گذاردن پیشانی بر خاک در برابر عظمت الهی و زیارت اربعین حسینی.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی بیان کرد: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، زیارت اربعین حسیینی به یک کنگره عظیم بینالمللی با حضور دهها میلیونی دلدادگان حسینی تبدیل شده و حتی کسانی که موفق به حضور فیزیکی در کربلا نمیشوند، با برگزاری آئینهای عزاداری در سراسر کشور، نام خود را در زمره زائران آن حضرت ثبت میکنند.
امام جمعه ارومیه با استناد به پاسخ تاریخی جابر بن عبدالله انصاری به عطیه در روز اربعین حسینی و همچنین روایاتی از امیرالمؤمنین علی (ع) در جنگ جمل بیان کرد: طبق فرموده پیامبر گرامی اسلام (ص)، هر کس عمل و راه قومی را دوست داشته باشد، در ثواب یا عقاب آن عمل شریک است. از این رو، ملت ایران و تمام کسانی که دل در گرو آرمانهای امام حسین (ع) دارند، در ثواب مجاهدتهای صدر اسلام و عرصه کربلا شریک خواهند بود.
حجتالاسلام والمسلمین قریشی با هشدار نسبت به خطرات دلبستگی به جبهه استکبار، خاطرنشان کرد: در مقابل، کسانی که تمایلات قلبیشان به سمت دشمنان اسلام، ظالمان جهانی و مستکبرانی همچون دولتهای غربی و آمریکا باشد، حتی اگر هزاران کیلومتر با آنها فاصله داشته باشند، بر اساس سنت الهی با همان ظالمان محشور خواهند شد.
وی نعمت ولایت اهلبیت (ع) و همراهی با رهبری دینی را بزرگترین سرمایه ملت ایران دانست و اظهار کرد: ملت ایران تحت لوای ولایت فقیه، هرگز زیر بار بیعت با ظالمان و مستکبران نخواهد رفت، بر اساس روایات، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ناظر بر احوال زائران و دلدادگان خویش است و برای آنان طلب مغفرت میکند.