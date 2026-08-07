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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با تأکید بر اهمیت تأمین بهموقع سوخت واحدهای دامداری، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مدیریت هدفمند سوخت ذخیره را از الزامات حفظ پایداری تولید و آمادگی در شرایط اضطراری دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،شیخعلیشاهی با تأکید بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای تأمین سوخت بخش کشاورزی اظهار کرد: تأمین بهموقع سوخت دامداریها، بهویژه در شرایط بحرانی، نقش مهمی در تداوم تولید و حفظ امنیت غذایی دارد و این موضوع نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی مرتبط است.
وی با اشاره به بررسی روند تأمین سوخت دامداریهای استان افزود: در این برنامه، نحوه محاسبه سهمیه سوخت واحدهای دامداری، سازوکار تأمین سوخت ذخیره در مواقع اضطراری و فرآیندهای اجرایی مرتبط بهصورت تخصصی بررسی و راهکارهای لازم برای تسریع در خدمترسانی به بهرهبرداران ارائه شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، آموزش و آشنایی کارشناسان با سامانه درخواست فرآوردههای نفتی (سدف) را از دیگر محورهای مهم این برنامه برشمرد و گفت: استفاده صحیح از ظرفیتهای این سامانه، ثبت دقیق اطلاعات و تسریع در فرآیند تخصیص سهمیه سوخت، موجب افزایش دقت و سرعت ارائه خدمات به دامداران خواهد شد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تعامل مؤثر میان سازمان جهاد کشاورزی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها، زمینه تأمین پایدار سوخت مورد نیاز واحدهای دامداری را فراهم میکند و از بروز اختلال در روند تولید، بهویژه در شرایط اضطراری، جلوگیری خواهد کرد.
شیخعلیشاهی در پایان با اشاره به طرح پرسشها و ابهامات مدیران شهرستانها درباره نحوه ثبت درخواستها و تخصیص سهمیه سوخت، تصریح کرد: رفع این ابهامات و ایجاد وحدت رویه در اجرای دستورالعملها، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل فرآیند تأمین سوخت برای بهرهبرداران بخش کشاورزی خواهد بود.