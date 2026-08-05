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شرکتهای بزرگ نفتی هشدار میدهند که ذخایر جهانی سوخت به طرز خطرناکی در حال کاهشاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه داده «اویل پرایس» نشان میدهد شرکتهای بزرگ نفتی هشدار دادهاند که مشکل اصلی بازار جهانی، کمبود سوختهای پالایش شده است، نه نفت خام. اِکسونموبیل، شِل و شِورون میگویند با وجود کاهش نسبی قیمت نفت خام، بازارهای گازوئیل و بنزین همچنان با کمبود شدید عرضه مواجهاند.
ظرفیت پالایش جهان در پی جنگها و محدودیتهای صادراتی، آسیب دیده است. اختلالات ناشی از درگیریها در خاورمیانه و اوکراین، محدودیتهای چین بر صادرات سوخت و ممنوعیت صادرات گازوئیل از سوی روسیه، عرضه جهانی فرآوردههای نفتی را بهشدت تحت فشار قرار داده است.
این کمبود ممکن است با آغاز فصل تعمیرات پالایشگاهها تشدید شود، زیرا پالایشگاهها هماکنون نیز تقریباً با حداکثر ظرفیت خود فعالیت میکنند.
جهان با کمبود سوخت روبهروست؛ هشداری که ابتدا از سوی گروهی از تحلیلگران مطرح شد. این تحلیگران به جای نمودارهای معاملات آتی، بازار واقعی و فیزیکی را زیر نظر داشتند. اکنون غولهای نفتی نیز به این هشدارها پیوستهاند و شل، اکسونموبیل و شورون همگی معتقدند قیمت سوخت در جایگاهها، صرفنظر از روند قیمت نفت خام، همچنان بالا خواهد ماند.
در واقع، بیشتر ناظران بازار نفت تقریباً تمام توجه خود را به قیمتهای معاملات آتی معطوف کردهاند به ویژه در شرایطی که به دلیل اختلال در جریان صادرات از خاورمیانه، فاصله قابلتوجهی میان قیمتهای آتی و قیمتهای واقعی نفت در بازار فیزیکی ایجاد شده است؛ اختلالی که اکنون دامنه آن از تنگه هرمز به دریای سرخ نیز گسترش یافته است. قیمتهای معاملات آتی پس از آخرین اظهارات دونالد ترامپ درباره آغاز مذاکرات صلح، نسبت به اوج هفته گذشته، کاهش یافتهاند، اما وضعیت بازار واقعی کاملاً متفاوت است و این موضوع بهویژه درباره فرآوردههای پالایششده صدق میکند.
جو دلاورا (استراتژیست ارشد انرژی در رابوبانک) در گفتوگو با وال استریت ژورنال میگوید: «اکنون با بحران کمبود گازوئیل روبهرو هستیم، زیرا هیچیک از پالایشگاههای حوزه خلیج فارس قادر به صادرات محصولات خود نیستند. نفت خام فقط ماده اولیه است، اما گازوئیل، سوختی است که کل اقتصاد صنعتی بر پایه آن میچرخد. همهچیز، از کشاورزی گرفته تا ساختوساز و معدن، و همچنین کل زنجیره تأمین و توزیع، به گازوئیل وابسته است.»
مدیرعامل اکسونموبیل نیز ماه گذشته در نشست با تحلیلگران، ابعاد این بحران را برجستهتر کرد و گفت: «هرگز ندیده بودم که ظرفیت قابلدسترس پالایش نسبت به میزان تقاضا تا این اندازه پایین باشد.»
وائل ساوان (مدیرعامل شل) نیز در گفتوگو با شبکه CNBC اظهار داشت: «تمام سیگنالهای قیمتی امروز نشان میدهد که با کمبود گازوئیل و بنزین روبهرو هستیم.»
ایمیر بونر (مدیر مالی شورون) نیز در گفتوگو با بلومبرگ درباره وضع ذخایر جهانی سوخت گفت: «تردیدهای ژئوپلیتیکی، بازارها را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده و اهمیت تأمین پایدار را بیش از پیش نشان داده است. ذخایری که تاکنون نقش ضربهگیر نوسانات بازار را ایفا میکردند، همچنان در حال کاهش هستند.»