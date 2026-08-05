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گلیم برای هنرمندان این شهرستان، فقط یک دست بافته نیست؛ میراثی است که نسل به نسل، از مادران به فرزندان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ثبت عنوان «شهر ملی گلیم» تنها یک نام نیست؛ فرصتی برای معرفی هنر خراسان شمالی در بازارهای داخلی و جهانی است.
بعضی شهرها با خیابانهایشان شناخته میشوند، بعضی با تاریخشان؛ اما بجنورد، با تار و پودی شناخته میشود که سالهاست هویت این دیار را میبافد.
در بجنورد هر گره، روایتی از فرهنگ است و هر نقش، امضای هنرمندی که نام بجنورد را به شهر ملی گلیم رسانده است.