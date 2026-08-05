در پویش به عشق امام حسین (ع) سه پرونده قتل با گذشت شاکیان به سازش رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان گفت: در راستای پویش به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم که از ابتدای ماه محرم اجرایی شده است؛ سه فقره پرونده قتل با همت کارکنان شورا‌های حل اختلاف و جلب رضایت اولیاء دم به صلح و سازش انجامید و محکومان از قصاص رهایی یافتند.

حجت الاسلام و المسلمین محمدامیر ابراهیمی، ترویج فرهنگ گذشت و سازش را از مهمترین اهداف این پویش معنوی عنوان کرد و افزود: سال گذشته در راستای این پویش ۱۳۳ نفر از زندانیان استان به آغوش خانواده بازگشتند و امسال نیز از آغاز اجرای این پویش پر برکت تاکنون ۱۷۰ زندانی از زندان‌های استان آزاد شدند.

این مقام قضایی با تاکید بر نقش شورا‌های حل اختلاف و صلح یاران ستاد صبر در تحقق این سازش ها، خاطرنشان کرد: در هر سه پرونده اولیای دم با وجود رنج فراوان، با الهام از آموزه‌های عاشورایی و احترام به مقام امام حسین (ع) از حق قصاص خود گذشتند.