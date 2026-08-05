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مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: ۴۵ هزار و ۱۲۲ هرمزگانی از مراسم پیاده روی اربعین به استان بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، علی اصغر دهقانی افزود: امسال ۴۶ هزار و ۱۰۹ تَن برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین در سامانه سماح نام نویسی کردند.
وی گفت: افراد باقی مانده هم از موکب داران و خادمان زوار امام حسین هستند که تا پایان هفته به استان باز میگردند.
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مدیر حج و زیارت هرمزگان به زائران توصیه کرد: افرادی که با وسیله شخصی به استان بر میگردند حتماً در طور مسیر استراحت کنند و افرادی هم که با اتوبوس قصد بازگشت به استان را دارند حتماً در پایانه مرزی برای تهیه بلیط و استفاده از اتوبوسها اقدام کنند.