نورالله ناروئی یکی از کارکنان بلوچ و اهل سنت پلیس انتظامی سیستان و بلوچستان که در جریان حمله چند روز پیش در ایرانشهر مجروح شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان: افرادِ مسلح مدتی قبل به یک دستگاه خودروی پلیس تیراندازی و احدی از کارکنان بلوچ و اهل سنت به هویت نورالله ناروئی که برای گزینش و استخدام جوانان اهل سنت استان سیستان و بلوچستان در حال فعالیت بود؛ مجروح شد.

وی پس از چندی در مرکز درمانی بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.