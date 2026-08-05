مساجد جامع سمنان ، جامع فرومد و تاریخانه دامغان، سه بنای تاریخی با قدمت بیش از هزار سال ، در آستانه ثبت در فهرست میراث جهانی‌ قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ مسجد جامع سمنان بنایی بسیار کهن و با ارزش در سمنان است و در آن آثار دوران سلجوقی و تیموری دیده می‌شود.

مسجد جامع فرومد یکی از بنا‌های کهن روستای فرومد در شهرستان میامی و تاریخ بنای آن مربوط به قرن هفتم هجری قمری است. مسجد جامع فرومد از معدود مسجد‌هایی است که گچ‌بری، نقش‌ها و کاشی‌کاری‌های زیبای قرون چهارم تا هفتم هجری در بنای آن به‌کار رفته است و به همین دلیل در شمار آثار تاریخی مهم و کم‌نظیر ایران جای دارد

مسجد تاریخانه دامغان قدیمی‌ترین مسجد ایران است و مولفه‌های معماری ساسانی در آن دیده میشود.

این مساجد از سه دوره تاریخی در فهرست ثبت در میراث جهانی یونسکو قرار دارند.