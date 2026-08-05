پیکر ماموستا محمد اکرامی منبر، شاعر، مترجم، مدرس و قاری قرآن، با حضور مردم، شاگردان و اهالی فرهنگ و ادب در مهاباد تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، پیکر ماموستا محمد اکرامی منبر، از چهره‌های ماندگار فرهنگ، ادب و عرفان مهاباد، با حضور گسترده مردم، شاگردان، علما، اهل فرهنگ و ادب و دوستدارانش تشییع و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

ماموستا محمد اکرامی منبر، متخلص به «افشار»، شاعر، مترجم، مدرس، قاری قرآن کریم و نویسنده، نزدیک به ۹۰ سال عمر خود را سپری کرد و بیش از هفت دهه از زندگی‌اش را به آموزش، تدریس، تعلیم قرآن کریم، امامت جماعت، شعر، ترجمه و نویسندگی اختصاص داد.

وی در حوزه ترجمه نیز فعالیت داشت و آثاری از نویسندگان نامدار عرب را به زبان‌های فارسی و کردی ترجمه کرد.

ماموستا اکرامی در عرصه شعر نیز آثاری با مضامین دینی، عرفانی، انسانی و میهنی از خود به یادگار گذاشته است. تلاوت قرآن کریم، مولودی‌خوانی از دیگر بخش‌های فعالیت‌های فرهنگی و دینی این استاد فقید بود.

خوش‌نویسی و نگارش دست‌نوشته‌های متعدد نیز از دیگر جلوه‌های هنری و فرهنگی ماموستا محمد اکرامی منبر به شمار می‌رود.

مراسم تشییع پیکر این چهره فرهنگی و دینی مهاباد با حضور پرشمار مردم برگزار شد و پیکر وی در زادگاهش به خاک سپرده شد.