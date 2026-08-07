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رئیس شورای اسلامی شهر یزد: مطالبات شهرداری یزد نزد دستگاههای اجرایی باقی مانده و پرداخت این مطالبات میتواند روند اجرای پروژههای عمرانی و توسعه خدمات شهری را سرعت ببخشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیفی با بیان اینکه اجرای طرحهای عمرانی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نیازمند تأمین بهموقع منابع مالی است، اظهار کرد: بخشی از منابع قانونی شهرداری یزد در قالب مطالبات از دستگاههای اجرایی استان هنوز وصول نشده و این موضوع بر روند اجرای برخی پروژههای شهری اثرگذار است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات شهرداری یزد مربوط به دستگاههای اجرایی استان است و انتظار میرود با همکاری و همراهی مسئولان، پرداخت این مطالبات در دستور کار قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر اینکه این منابع از حقوق قانونی شهرداری و شهروندان است، تصریح کرد: پرداخت این مطالبات، امکان اجرای سریعتر پروژههای عمرانی، توسعه زیرساختهای شهری، ارتقای خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان را فراهم خواهد کرد.
سیفی ادامه داد: مدیریت شهری با وجود محدودیتهای مالی، تلاش کرده روند اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی متوقف نشود، اما پرداخت بهموقع مطالبات شهرداری میتواند قدرت برنامهریزی و اجرای پروژههای اولویتدار را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری همه دستگاههای اجرایی با مدیریت شهری، گفت: هر میزان که مطالبات شهرداری سریعتر پرداخت شود، منافع آن به صورت مستقیم در قالب توسعه شهر و بهبود خدمات به شهروندان نمود پیدا خواهد کرد.