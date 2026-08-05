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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قم از اعزام ۱۲۰ نیروی درمانی از قم به عراق و استقرار تیمهای امدادی در مسیر پیادهروی دلدادگان اربعین در قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای محمدرضا بهرامی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان، از اعزام ۱۲۰ پزشک، پرستار و امدادگر داوطلب این استان به مواکب درمانی در عراق خبر داد و گفت: این نیروها در کنار سایر تیمهای امدادی کشور به زائران اربعین خدمترسانی کردند.
وی با اشاره به برنامهریزی چندماهه برای عملیات اربعین افزود: از ابتدای ماه صفر گروههای امدادی از سراسر کشور به عراق اعزام شدهاند و در مجموع حدود ۴ هزار نیروی درمانی به همراه امکانات امدادی و بیمارستانهای مستقر در نجف و کربلا به زائران خدمات ارائه کردند.
بهرامی با اشاره به خدمات ارائهشده در داخل استان قم نیز افزود: همزمان با پیادهروی دلدادگان اربعین، ۳۶ نیروی درمانی در قالب ۵ پایگاه از مسیر حرم مطهر تا مسجد مقدس جمکران مستقر شدند تا خدمات لازم را به عزاداران ارائه دهند.
وی در پایان با تأکید بر هماهنگی دستگاههای امدادی، هدف از این اقدامات را ارائه خدمات مطلوب و کاهش مخاطرات برای زائران و عزاداران عنوان کرد.