عملیات گسترده اطفای حریق در ارتفاعات پارک ملی بمو شیراز پس از ۲۲ ساعت تلاش مداوم نیرو‌های محیط‌زیست و آتش‌نشانی، با موفقیت به پایان رسید.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی فارس گفت :پس از ساعت‌ها تلاش مداوم نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست ، تیم‌های آتش‌نشانی ، فعالان محیط زیست و مردم منطقه ، آتش‌سوزی در بخش‌های ارتفاعی پارک ملی بمو شیراز که از سمت آرامگاه سعدی آغاز شده بود، به طور کامل مهار و خاموش شد.

نبی‌الله مرادی، با اشاره به دشواری‌های عملیات اطفای حریق، اعلام کرد که این عملیات پس از گذشت ۲۲ ساعت از آغاز حریق، با موفقیت به پایان رسید. وی یادآور شد که در جریان این حادثه، پس از مهار اولیه حریق، شعله‌ها دوباره در برخی از نقاط سرکش شده بودند که این امر منجر به طولانی‌تر شدن عملیات و استقرار گسترده نیرو‌ها در منطقه شد.

وی افزود: نیرو‌های عملیاتی از بدو وقوع حادثه تا لحظه مهار کامل، به صورت شبانه‌روزی در محل مستقر بودند و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از گسترش آتش به مناطق حساس‌تر به کار بستند.

مرادی میزان خسارات را بین ۵۰ تا ۱۰۰ هکتار اعلام و تأکید کرد که اگرچه آتش‌سوزی مهار شده است، اما نیرو‌های محیط زیست همچنان به صورت پایش دوره‌ای در منطقه حضور دارند تا از بروز هرگونه شعله‌ور شدن مجدد در اثر باقی‌مانده کانون‌های آتش، جلوگیری شود.