پخش زنده
امروز: -
مدیرکل شیلات استان مازندران، از رهاسازی ۷۵ میلیون قطعه ماهی بهمنظور حفاظت و بازسازی ذخایر آبزیان در ۳۳ رودخانه شیلاتی استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل شیلات مازندران گفت: در راستای اجرای برنامههای راهبردی حفاظت و بازسازی ذخایر آبزیان، علاوه بر رهاسازی حدود ۷۵ میلیون قطعه ماهی کپور و سفید در ۳۳ رودخانه شیلاتی استان، اقدام بیسابقهای در زمینه رهاسازی بچهماهیان خاویاری صورت گرفته است.
نیما حسینزاده تاکید کرد: این بچهماهیان که برای نخستین بار از مولدین پرورشی تکثیر شدهاند، با هدف تقویت ذخایر طبیعی و حمایت از توسعه پایدار، با مشارکت فعال جامعه صیادی استان رهاسازی شدند.
مدیرکل شیلات مازندران افزود: اجرای موفق این طرح نشاندهنده توان فنی و تخصصی مجموعه شیلات در تولید و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری است و میتواند آغازگر فصل تازهای در حفاظت از این گونههای ارزشمند و توسعه پایدار شیلات کشور باشد. حسینزاده با اشاره به اهمیت همافزایی میان دولت و بهرهبرداران در صیانت از سرمایههای ملی دریای خزر، این اقدام را گامی مؤثر در حفظ تنوع زیستی، حمایت از اقتصاد شیلاتی و تأمین آینده پایدار صید در سواحل شمال کشور دانست.
وی یادآور شد: در مجموع سال گذشته ۱۰ هزار تن ماهی از دریا صید شده است که از این میزان، ۶ هزار و ۵۴۰ تن مربوط به ماهی کیلکا و بقیه شامل سایر ماهیان استخوانی بوده است.