به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان گفت: ۹۵ برنامه فرهنگی، اجتماعی و بشردوستانه با مشارکت ۲۱ هزار و ۹۱۹ نفر از اعضای جوان این جمعیت برگزار شد که در مجموع ۴۷ هزار و ۳۶۳ نفر از خدمات و فعالیت‌های ارائه شده بهره‌مند شدند.

محمدمهدی سجادی افزود: این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، ارتقای مشارکت‌های اجتماعی، توسعه فعالیت‌های داوطلبانه و ارائه خدمات بشردوستانه در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی اجرا شد که نقش موثری در افزایش همبستگی اجتماعی و حضور فعال جوانان در عرصه خدمت‌رسانی داشته است؛ و‌ی ادامه داد: برپایی ایستگاه‌های سلامت، ایستگاه‌های صلواتی، موکب‌های خدمت‌رسان، ایجاد فضا‌های دوستدار کودک، اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، خدمات حمایتی و فعالیت‌های داوطلبانه از جمله مهم‌ترین برنامه‌های اجرا شده در این مناسبت‌ها بوده که با استقبال گسترده مردم در سراسر استان همراه شد.