پلیس آگاهی شهرستان رباط‌کریم با شناسایی یک تریلر و انبار کالای قاچاق در منطقه کاظم‌آباد، محموله‌ای شامل جاروبرقی و باتری‌های لیتیومی به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال را توقیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین زلفخانی گفت: در پی اخبار بدست آمده از سوی پلیس آگاهی شهرستان رباط کریم مبنی بر اینکه یک دستگاه خودروی تریلر در کاظم آباد اقدام به بارگیری کالای قاچاق می‌کند، بلافاصله ماموران پلیس آگاهی با آغاز اقدامات اولیه و شناسائی خودرو، با هماهنگی قضائی، خودرو را توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی و انبار متعلق به قاچاقچیان کالا، تعداد ۶۳۶دستگاه جاروبرقی و۱۲هزار باطری شارژی لیتیومی شارژی قاچاق کشف شد.

به گفته سرهنگ زلفخانی در این عملیات پلیس، یک نفر دستگیر و برابر هماهنگی قضائی انبار حاوی کالای قاچاق نیز پلمب شد.

جانشین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: کارشناسان ارزش اموال قاچاق مکشوفه را ۱۵۰میلیارد ریال برآورد کردند.