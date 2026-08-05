پایان تنش آبی ۹ روستای بروجرد با هوشمندسازی شبکه برق
مدیرعامل توزیع برق لرستان، از پایان تنش آبی ۹ روستای بروجرد خبر داد و گفت: با اجرای طرح مدیریت هوشمند بار شبکه، چاههای آب شرب این مناطق از خاموشیهای برنامهریزیشده در بخش کشاورزی مصون شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: پیش از این، برای اجرای برنامههای مدیریت مصرف و ناترازی انرژی، ناچار به قطع سرخط اصلی شبکه بودیم که این اقدام در برخی موارد منجر به قطع برق چاههای آب شرب و ایجاد تنش آبی در مناطق روستایی میشد.
شیرزاد جمشیدی افزود: با هدف حل این مشکل، طرح نصب کلیدهای فرمانپذیر از راه دور برای چاههای کشاورزی در روستای «شهید بروجردی» و ۸ روستای همجوار آن در شهرستان بروجرد اجرایی شد. با این فناوری، امکان مدیریت مستقل و هوشمند چاههای کشاورزی بدون نیاز به قطع کل شبکه فراهم شده است.
ایرج آذرطوس، مدیر توزیع برق شماره دو بروجرد نیز ضمن موفق خواندن این طرح تصریح کرد: با بهرهبرداری از این فناوری، خاموشیهای برنامهریزیشده صرفاً بر چاههای کشاورزی اعمال شده و چاههای آب شرب از این پس بدون وقفه به فعالیت خود ادامه میدهند.
به گفته مسئولان، این اقدام گامی مهم در راستای حفظ پایداری شبکه آبرسانی و افزایش رضایتمندی مشترکان روستایی است که جمعیتی بالغ بر ۲۵ هزار نفر را از چالش قطع آب ناشی از مدیریت مصرف برق مصون میدارد.