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همزمان با ایام اربعین حسینی و در آستانه ماه صفر، گروهی از هنرمندان کاشانی با بازآفرینی صحنههای حماسی عاشورا و شهادت یاران باوفای امام حسین (ع)، به اجرای تعزیه در نقاط مختلف این شهر پرداختهاند؛ این آیین سنتی تا ۲۸ صفر ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هنرمندان آیینی شهرستان کاشان با هدف ترویج فرهنگ عاشورایی، ویژهبرنامه شبیهخوانی واقعه کربلا را در نقاط مختلف شهر به روی صحنه بردهاند. این اجراهای آیینی که از ایام اربعین آغاز شده، تا پایان ماه صفر پذیرای دوستداران اهلبیت (ع) است.
در اجرای این شبیه خوانی صحنههایی از واقعه عاشورا، شهادت امام حسین (ع)، اهلبیت (ع) و یاران باوفایش برای دوستداران حضرت امام حسین (ع) بازآفرینی میشود.
اجرای شبیه خوانی این هنرمندان این تا ۲۸ صفر ادامه دارد.
شبیهخوانی یا تعزیه، یکی از کهنترین آیینهای نمایشی و مذهبی ایران است که ریشه آن به سوگواریهای مردمی برای واقعه کربلا بازمیگردد. در کاشان نیز این سنت آیینی سابقهای طولانی دارد و بهدلیل جایگاه مذهبی و فرهنگی این شهر، همواره از مراکز مهم اجرای تعزیه در کشور به شمار میرفته است.
بر اساس منابع پژوهشی و گزارشهای محلی، تعزیه در کاشان و مناطق اطراف آن مانند نوشآباد در بستر تکیهها، حسینیهها و مجالس عزاداری شکل گرفته و در طول سالها به یکی از جلوههای شاخص سوگواری محرم و صفر تبدیل شده است. این مراسم نهتنها جنبه نمایشی دارد، بلکه ابزاری برای انتقال روایت عاشورا و حفظ حافظه تاریخی واقعه کربلا در میان نسلهای مختلف بوده است.
امروزه نیز اجرای شبیهخوانی در کاشان، بهویژه در ایام محرم و اربعین، همچنان با استقبال مردم همراه است و بهعنوان بخشی از هویت مذهبی و فرهنگی این شهر شناخته میشود.