به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ محمود قدرتی دبیر ستاد اربعین استان سمنان گفت : به جز مواکب فعال در محیط شهری و پارک ها ، ۱۰ موکب بین راهی در مسیر محور اصلی تهران - مشهد در جاده های گرمسار سرخه ، سمنان ، دامغان ، شاهرود و میامی فعالند و به زائرانی که از مراسم پیاده روی اربعین بازگشته اند خدمات می دهند.

وی همچنین از برنامه ریزی برای ارائه خدمات مواکب در دهه پایانی ماه صفر به زائران حرم رضوی خبر داد و گفت : در این ایام حداقل ۳۰ موکب در مسیر تهران - مشهد مستقر خواهد شد.