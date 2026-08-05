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رسانههای آمریکا به نقل از منابع نظامی این کشور فاش کردند که از ذخایر موشکهای راهبردی آمریکا به ویژه تاد و پاتریوت که اصلیترین موشکهای پدافندی این کشور در برابر موشکهای بالستیک ایران است، مقدار زیادی باقی نمانده است، بر این اساس، فرماندهان ارتش آمریکا این وضعیت را خطرناک ارزیابی کردهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، رسانههای آمریکا به نقل از منابع نظامی این کشور فاش کردند که از ذخایر موشکهای راهبردی آمریکا به ویژه تاد و پاتریوت که اصلیترین موشکهای پدافندی این کشور در برابر موشکهای بالستیک ایران است، مقدار زیادی باقی نمانده است، بر این اساس، فرماندهان ارتش آمریکا این وضعیت را خطرناک ارزیابی کردهاند.