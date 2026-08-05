رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان شیروان گفت: عملیات خرید توافقی دانه‌های روغنی که از ۱۸ خردادماه در شهرستان آغاز شده بود، پس از گذشت یک ماه و نیم تلاش شبانه‌روزی، به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، صادق شجاعی افزود: طی این بازه زمانی، اتحادیه تعاون روستایی شهرستان شیروان موفق شد در مجموع ۴۷۴ تن انواع دانه‌های روغنی (کاملینا: ۴۱۷ تن وکلزا: ۵۷ تن) را از کشاورزان منطقه خریداری کند.

رئیس اداره تعاون روستایی شیروان خاطرنشان کرد: همه محصولات خریداری شده بلافاصله پس از جمع‌آوری، برای طی کردن فرآیند فرآوری و توزیع در شبکه‌های مصرف، به مقاصد تعیین‌شده حمل شده‌اند تا در چرخه تامین روغن مورد نیاز کشور قرار گیرند.