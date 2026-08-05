به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی با اشاره به گزارش ماموران پلیس امنیت اقتصادی مبنی بر کشف و ضبط یک دستگاه خودرو که نصف آن خودروی خارجی قاچاق و نصف دیگرش خودروی تصادفی بود گفت: پرونده این تخلف به شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی، ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت، ارجاع شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده، نبود مدارک معتبر و استعلام از گمرک، تخلف متهم پرونده را اثبات و علاوه بر ضبط خودرو قاچاق، وی را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۲۷۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی گفت: متهم با اتصال نصف خودروی خارجی قاچاق به نصف یک خودروی تصادفی و ساخت یک خودروی جدید، قصد داشت آن را به فروش برساند که این کار تخلف است.