معاون مسافری راه‌آهن با تشریح جزئیات تمهیدات ویژه برای موج بازگشت زائران اربعین، از اعزام ناوگان ریلی کمکی به محور کرمانشاه خبر داد و تأکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه ازدحام در پایانه‌ها، علاوه بر ظرفیت‌های برنامه‌ریزی‌شده، قطار‌های فوق‌العاده وارد چرخه خدمت‌رسانی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامحسین کریمی با اشاره به روند بازگشت زائران اربعین، گفت: خدمت‌رسانی به زائران حسینی و مدیریت روان جابجایی مسافران در ایام اوج بازگشت، اولویت اصلی شبکه ریلی کشور است و همه ظرفیت‌های عملیاتی برای ارائه خدمات مطلوب به کار گرفته شده است.

معاون مسافری راه‌آهن با تأکید بر آمادگی کامل شبکه ریلی برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر، گفت: با توجه به آغاز موج بازگشت زائران و پیش‌بینی افزایش تراکم مسافران در پایانه‌های مرزی طی ۴۸ ساعت گذشته، تمهیدات ویژه‌ای برای مدیریت جابجایی مسافران و جلوگیری از ازدحام در ایستگاه‌های راه‌آهن اتخاذ شده است.

کریمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی، تأکید کرد: در همین راستا، علاوه بر ظرفیت‌های برنامه‌ریزی‌شده، سه رام ریل‌باس و یک رام قطار مسافری فوق‌العاده به‌صورت عملیاتی به محور کرمانشاه اعزام شده است تا ضمن افزایش ظرفیت جابجایی، از بروز هرگونه وقفه در اعزام مسافران و ایجاد ازدحام در ایستگاه‌های مبدأ جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه وضعیت تردد زائران به‌صورت مستمر رصد می‌شود، تأکید کرد: ناوگان ریلی متناسب با شرایط بازگشت زائران مدیریت می‌شود و در صورت افزایش تقاضا، ظرفیت‌های تکمیلی نیز به چرخه خدمت‌رسانی اضافه خواهد شد تا فرآیند جابجایی زائران با نظم، ایمنی و سرعت مطلوب انجام شود.