معاون وزیر امور خارجه روسیه، در حاشیه سومین مجمع رسانه‌ای روسیه و قزاقستان به خبرگزاری تاس گفت: «رژیم کی‌یف با حمله به تأسیسات زیرساختی اقتصادی در روسیه، در تلاش است تا سطح تنش را افزایش دهد.»

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تاس، میخائیل گالوزین، معاون وزیر امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: در واقع، رژیم کی‌یف با بمباران تأسیسات اقتصادی صلح‌آمیز، تلاش دارد تنش را تشدید کند و میان ما و متحدانمان - در این مورد خاص با قزاقستان [از طریق حملات به تانکر‌ها - به نقل از تاس]- و همچنین میان ما و سایر شرکایمان در همکاری‌های اقتصادی، نفاق و شکاف ایجاد کند. ظاهراً آنها با ایجاد چنین فضای تنش ساختگی و افزایش فشار، در تلاشند تا از حامیان غربی خود سلاح‌های بیشتری «گدایی» کنند.

نخستین مجمع رسانه‌ای روسیه و قزاقستان در نوامبر ۲۰۲۴، هم‌زمان با یکصد و بیستمین سالگرد تأسیس خبرگزاری تاس، در اداره مرکزی این خبرگزاری در مسکو برگزار شد. دومین نشست در این قالب نیز سال گذشته در شهر آلماتی برگزار شد.