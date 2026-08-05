تا اواخر هفته (۱۶ مرداد)، گاهی وزش باد شدید و در برخی از نقاط خراسان جنوبی گرد و خاک قابل پیش بینی است که در نیمه شرقی استان احتمال بروز خسارت محتمل است.

احتمال بروز خسارت در نیمه شرقی خراسان جنوبی، در پی وزش باد و طوفان گرد و خاک

احتمال بروز خسارت در نیمه شرقی خراسان جنوبی، در پی وزش باد و طوفان گرد و خاک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی با تضعیف ناپایداری‌های جوی تا اواخر هفته، گاهی وزش باد شدید و در برخی از نقاط استان گرد و خاک قابل پیش بینی است.

لطفی افزود: به ویژه در نیمه شرقی و در مرز شرقی استان کماکان گرد و خاک و بروز خسارت محتمل هست.

وی گفت: به لحاظ دمایی در این مدت تغییر محسوسی در وضعیت دمای استان نخواهیم داشت.

کارشناس هواشناسی افزود: در شبانه روز گذشته ایستگاه‌های بیرجند و قهستان با کمینه دمای ۱۶ درجه خنک ترین‌ و دهسلم و طبس با بیشینه ۴۳ درجه گرمترین نقاط استان بودند؛ دمای مرکز استان هم در گرمترین ساعات به ۳۳ درجه رسید.

لطفی گفت: ایستگاه درح روز گذشته با حدود ۱۱۵ کیلومتر در ساعت، بیشترین سرعت وزش باد را ثبت کرده است.