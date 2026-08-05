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فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف ۳۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۵۸ میلیارد ریال در قالب اجرای طرح مقابله با استخراج گرهای رمز ارز قاچاق و جمع آوری مزارع و اماکن غیرمجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار جواد تقوی فرمانده انتظامی استان اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مقابله با استخراج گرهای رمز ارز (ماینر) قاچاق و جمع آوری مزارع و اماکن غیرمجاز را همزمان با سراسر کشور و با همکاری عملیاتی یگانهای انتظامی و حضور ۱۵ تیم از اداره برق اجرا کردند.
وی با اشاره به انجام ۱۲۵ مورد بازدید در اجرای این طرح افزود: با اجرای این طرح ۳۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) قاچاق کشف؛ که کارشناسان ارزش کشفیات را ۵۸ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: با اجرای این طرح ۲ امکنه پلمب، ۲ نفر دستگیر و ۲ فقره پرونده جهت رسیدگی قانونی تشکیل شد.
سردار تقوی با تاکید بر ایفای نقش مسئولانه و متعهدانه پلیس در مبارزه با قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور تصریح کرد: تلفن ۱۱۰ مرکز فوریتیهای پلیسی آماده دریافت گزارشهای مردمی در رابطه با قاچاق کالا و ارز و فعالیتهای مجرمانه قاچاقچیان است.