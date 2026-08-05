به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ گلمحمدی گفت: در پی شکایت دامداران سنتی شهرستان مبنی بر سرقت گوسفند به صورت شبانه از دامداری‌های آنها، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ گلمحمدی افزود: مأموران با بررسی مستندات و شواهد موجود و همچنین رصد دوربین‌های مدار بسته به دونفر مظنون شده که بلافاصله دستگیری آنها در دستور کار این پلیس قرار گرفت.



وی خاطر نشان کرد: مأموران پلیس آگاهی پس از اخذ دستور قضائی مظنونین مورد نظر را در اقدامات فنی و پلیسی در مخفیگاهشان دستگیر، که متهمین در ابتدا منکر بزه انتسابی بودند، اما با توجه به شواهد و مستندات موجود لب به اعتراف گشودند و به جرم خود اعتراف کردند.



این مقام انتظامی ادامه داد: سارقین پس از بررسی همه جوانب و اطمینان از حفاظت فیزیکی ضعیف این واحد‌های دامداری، اقدام به سرقت احشام از دامداری‌ها مورد نظر کرده بودند که در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و متهمین جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.



سرهنگ گلمحمدی خاطر نشان کرد: سارقین به انجام ۶ فقره سرقت اعتراف کرده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.