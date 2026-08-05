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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز افزایش محسوس گرمای هوا در طول روز و تداوم ناپایداری جوی در نقاط مرتفع استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و بعدازظهر رشد ابر و احتمال وقوع رگبار پراکنده باران در نقاط مرتفع استان به ویژه مناطق شرقی پیش بینی میشود.
او افزود: از فردا پنجشنبه تا شنبه تضعیف ناپایداریهای عصرگاهی در ارتفاعات استان مورد انتظار است و از امروز تا شنبه نیز با توجه به تشدید بادهای ۱۲۰ روزه در جنوب شرق کشور، احتمال نفوذ گردوغبار از این مناطق به نواحی شرقی استان محتمل خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دریایی تا شنبه وزش باد قابل ملاحظهای در مناطق دریایی مورد انتظار نیست و با توجه به وزش بادهای سطحی، با احتیاط شناورها، شرایط به منظور امور دریایی و دریانوردی مساعد خواهد بود.
سی سی پور خاطرنشان کرد: از امروز تا شنبه، با توجه به کاهش رطوبت نسبی، افزایش محسوس دما در طول روز در اکثر نقاط استان پیش بینی میشود.
او افزود: توصیه میشود از قرارگیری در معرض نور مستقیم خورشید در ساعتهای گرم روز و ترددهای غیرضرور در زمان غبارآلود شدن هوا خودداری و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و دامداریها و صرفه جویی در مصرف آب و برق مورد توجه قرار گیرد.