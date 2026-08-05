به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با ایام اربعین حسینی، مراسم آیینی و مذهبی «چاوشی‌خوانی» با زبان راجی دلیجانی با حضور جمعی از مردم و هنرمندان برگزار شد.

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در کارگروه گندم، آرد و نان استان مرکزی آخرین وضعیت اجرای سامانه «نانینو»، نحوه مدیریت سهمیه آرد، عملکرد نانوایی‌ها و راهکار‌های ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم بررسی شد. در این طرح بر نظارت دقیق و مستمربازرسان بر نحوه تحویل / تولید و عرضه نان تاکید شد.

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به مناسبت اربعین حسینی اجتماع عزاداران بخش نوبران در امامزاده مسلم بن موسی کاظم (ع) واقع در ارتفاعات روستای تَجره این بخش برگزار شد. روستاییان ضمن عزاداری، نماز جماعت ظهر و عصر اربعین را به جماعت اقامه کردند.

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اهدای اعضای بدن نوجوان ۱۳ ساله اراکی، جان چند بیمار را نجات داد. پس از تأیید مرگ مغزی این نوجوان و با رضایت ایثارگرانه خانواده، فرآیند اهدای عضو انجام شد و کبد، کلیه‌ها و نسوج مرحوم ابوالفضل رحیمی به چند بیمار نیازمند اهدا شد.