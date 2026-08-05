مراسم کاروان نمادین اسرای کربلا در کلارآباد جلوه‌ای از عشق و ارادت مردم به امام حسین و فرهنگ عاشورا است و ثبت آن می‌تواند گامی مؤثر در پاسداشت این میراث معنوی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با شب اربعین حسینی، کاروان نمادین اسرای کربلا با حضور در میان تجمعات مردمی کلارآباد، صحنه‌ای از غربت و مظلومیت خاندان اهل‌بیت(ع) پس از واقعه عاشورا را بازآفرینی کرد.

فرماندارشهرستان عباس‌آباد با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم جاماندگان اربعین حسینی در کلارآباد گفت: این آیین معنوی به همت مردم مؤمن و ولایتمداربامحوریت بخش کلارآباد، حدود ۱۷ سال است که به‌صورت مستمربرگزار می‌شود و امروز به یکی از رویداد‌های شاخص فرهنگی و مذهبی شهرستان تبدیل شده است.

کابلی ضمن قدردانی از تلاش‌های برگزارکنندگان این مراسم افزود: باتوجه به جایگاه ارزشمندو استقبال گسترده مردم اقدامات لازم برای ثبت مراسم کاروان نمادین اسرای کربلا در تقویم رویداد‌های شهرستان انجام شده ومراحل اداری و قانونی آن نیز درحال طی شدن است.

وی تأکیدکرد: مراسم کاروان نمادین اسرای کربلا جلوه‌ای ازعشق وارادت مردم این شهرستان به امام حسین و فرهنگ عاشورا است وثبت آن می‌تواند گامی مؤثردر پاسداشت این میراث معنوی و انتقال آن به نسل‌های آینده باشد.