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رئیس مرکز آمار ایران با تأکید بر ضرورت تقویت پایگاه اطلاعاتی جامعه عشایری کشور گفت: حرکت به سمت سرشماری ثبتیمبنا، مستلزم تکمیل و تقویت پایگاه ثبت عشایری و فراهمسازی زیرساختهای لازم برای تولید آمارهای دقیق و بهروز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تفاهمنامه همکاری میان مرکز آمار ایران و سازمان امور عشایر ایران، با هدف مدرنسازی نظام آماری، بهرهگیری از دادهها برای تولید و ارتقای آمارهای مرتبط با جامعه عشایر کوچنده، استقرار نظام آمارهای ثبتی و طراحی، اجرا و استخراج، انتشار نتایج و تحلیل دادههای آماری در چارچوب قوانین و مقررات، و بر اساس سیاستها و برنامههای نظام آماری کشور، با حضور گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران و میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران امضاء شد.
در این جلسه، میرزاوند با اشاره به برنامه این سازمان در تحول در مدیریت رفاه و تاب آوری جامعه عشایر ایران، در خصوص اقدامات انجام شده در این زمینه شامل شناسه دار کردن نقاط اسکان فصلی عشایر کشور و تخصیص کد پستی عشایری، خدمت رسانی برای تنوع به معیشت آنان، مدیریت هوشمند ناوگان آبرسانی، برنامههای تلفیقی آبخیزداری و... نکاتی را بیان کردند.
در ادامه این جلسه رئیس سازمان امور عشایر ایران، با اشاره به نقش و ضرورت آمارهای دقیق با قابلیت تحلیل برای تصمیم سازی ها، افزود: اگر آمار واقعی و صحیح وجود داشته باشد، برنامهریزی و خدمت رسانی در این حوزه میتواند در زنجیره تامین و توزیع خدمات و ارزش افزوده بخش عشایری کشور نقش بسزایی داشته باشد.
گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران نیز ضمن تقدیر از زحمات عشایر کشور، با اشاره به نگاه ویژه رهبر شهید به عشایر، اظهار امیدواری کرد که این تفاهم نامه بتواند موجب همکاری در زمینه توسعه و برنامه ریزی کشور در حوزه عشایر کشور شود.
رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اهمیت سرشماری ثبتی مبنا، افزود: اگر بخواهیم به سمت ثبتی مبنا پیش برویم، باید پایگاه ثبت عشایری را نیز تقویت نماییم و با توجه به انتظارات دولتمردان و مسئولان به مقوله آمار برای برنامهریزی، توجه به پایگاه اطلاعاتی عشایر کشور و طراحی سامانههای مرتبط، ضروری است و میبایست زیر ساختهای آن فراهم شود.
گفتنی است توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای بررسی، شناسایی و طبقهبندی نیازها و شاخصهای آماری حوزه عشایر کوچنده کشور، همکاری در طراحی نظام جامع آماری عشایر کوچنده کشور با هدف پایش و ارزیابی مستمر، توسعه سامانه ثبت اطلاعات جامعه عشایر کوچنده کشور و تأمین آمارهای رسمی مورد نیاز سازمان و همچنین تکمیل پایگاه اطلاعات آماری کشور در حوزه جامعه عشایر از جمله تعهدات مشترک بین دو دستگاه میباشد.