تامین ۱۰ هزار تن ارزاق عمومی برای خدمترسانی به زائران در مشهد، در دهه پایانی ماه صفر
۱۰ هزار تن ارزاق عمومی برای تامین نیاز هیئتهای مذهبی، کاروانهای پیاده و مواکب خدمترسان در دهه پایانی ماه صفر درمشهد تامین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،سخنگوی ستاد اربعین و دهه پایانی ماه صفر خراسان رضوی با اشاره به اولویتبندی تامین کالاهای اساسی اظهارکرد: برای رفاه حال زائران و حمایت از موکبهای مردمی و هیئتهای مذهبی برنامهریزی دقیقی صورت گرفته است که همه نیازهای غذایی و معیشتی در طول ایام حضور زائران بدون کمبودی تامین شود.
حجتالله شریعتمداری گفت: علاوه بر توزیع گسترده ارزاق ۶ غرفه ویژه عرضه مستقیم کالاهای اساسی در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی فعال شده است.
مدیرکل هماهنگی رفاه زائرین استانداری خراسان رضوی افزود: همچنین با هدف دسترسی سریع و آسان زائران به نان گرم بیش از ۱۰ نانوایی سیار در نقاط مختلف شهری توسط شهرداری و موکبهای خدمترسان به زائران خدمات میدهند.
سخنگوی ستاد دهه پایانی ماه صفر در ادامه با اشاره به نقش حمایتی دولت در این حوزه گفت: وظیفه دستگاههای اجرایی استان پشتیبانی کامل از گروههای مردمی و موکبهایی است که بار اصلی پذیرایی از زائران را بر دوش دارند در این راستا علاوه بر تأمین ارزاق، زیرساختهای لازم برای فعالیت بیش از یک هزار و ۸۰۰ موکب و ایستگاه خدمترسان در مسیرهای جادهای و شهری مهیا شده است.
وی در پایان با اشاره به آمادگی شبکه توزیع در مشهد اظهار کرد: با تمهیدات انجام شده فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی به صورت مستمر توسط تیمهای نظارتی رصد میشود تا زائران و مجاوران دغدغهای در دسترسی به اقلام ضروری در این ایام نداشته باشند.