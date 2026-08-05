۱۰ هزار تن ارزاق عمومی برای تامین نیاز هیئت‌های مذهبی، کاروان‌های پیاده و مواکب خدمت‌رسان در دهه پایانی ماه صفر درمشهد تامین شده است.

تامین ۱۰ هزار تن ارزاق عمومی برای خدمت‌رسانی به زائران در مشهد، در دهه پایانی ماه صفر

تامین ۱۰ هزار تن ارزاق عمومی برای خدمت‌رسانی به زائران در مشهد، در دهه پایانی ماه صفر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،سخنگوی ستاد اربعین و دهه پایانی ماه صفر خراسان رضوی با اشاره به اولویت‌بندی تامین کالا‌های اساسی اظهارکرد: برای رفاه حال زائران و حمایت از موکب‌های مردمی و هیئت‌های مذهبی برنامه‌ریزی دقیقی صورت گرفته است که همه نیاز‌های غذایی و معیشتی در طول ایام حضور زائران بدون کمبودی تامین شود.

حجت‌الله شریعتمداری گفت: علاوه بر توزیع گسترده ارزاق ۶ غرفه ویژه عرضه مستقیم کالا‌های اساسی در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی فعال شده است.

مدیرکل هماهنگی رفاه زائرین استانداری خراسان رضوی افزود: همچنین با هدف دسترسی سریع و آسان زائران به نان گرم بیش از ۱۰ نانوایی سیار در نقاط مختلف شهری توسط شهرداری و موکب‌های خدمت‌رسان به زائران خدمات می‌دهند.

سخنگوی ستاد دهه پایانی ماه صفر در ادامه با اشاره به نقش حمایتی دولت در این حوزه گفت: وظیفه دستگاه‌های اجرایی استان پشتیبانی کامل از گروه‌های مردمی و موکب‌هایی است که بار اصلی پذیرایی از زائران را بر دوش دارند در این راستا علاوه بر تأمین ارزاق، زیرساخت‌های لازم برای فعالیت بیش از یک هزار و ۸۰۰ موکب و ایستگاه خدمت‌رسان در مسیر‌های جاده‌ای و شهری مهیا شده است.

وی در پایان با اشاره به آمادگی شبکه توزیع در مشهد اظهار کرد: با تمهیدات انجام شده فرآیند تأمین و توزیع کالا‌های اساسی به صورت مستمر توسط تیم‌های نظارتی رصد می‌شود تا زائران و مجاوران دغدغه‌ای در دسترسی به اقلام ضروری در این ایام نداشته باشند.