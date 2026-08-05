به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان بر اساس رویه مرحله‌های گذشته، شارژ کالابرگ مرداد ۱۴۰۵ نیز در سه نوبت و بر مبنای رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار انجام شود و اعتبار سرپرستان خانواری که رقم انتهایی کد ملی آنها صفر، یک و دو است، فردا ۱۵ مردادماه واریز می‌شود و قابل برداشت خواهد بود.

همچنین در این مرحله کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها سه تا شش است ۲۰ مرداد و کد‌های ملی هفت تا ۹ نیز در تاریخ ۲۵ مرداد فعال می‌شود.

مبلغ این یارانه غیر نقدی به ازای هر نفر، یک میلیون تومان و برای خرید یازده قلم کالای اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات هزینه می‌شود.