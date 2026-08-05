اربعین حسینی یکی از بزرگترین اجتماعات انسانی در جهان معاصر است. پدیدهای فرهنگی که در زمرهی میراث ناملموس بشریت، همه ساله نمایشی بی همتا از کرامات انسانی را با مفاهیمی، چون آزادی و آزادی خواهی به جهان عرصه میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اربعین حسینی یکی از بزرگترین اجتماعات انسانی در جهان معاصر است. پدیده ای فرهنگی که در زمره ی میراث ناملموس بشریت ،همه ساله نمایشی بی همتا از کرامات انسانی را با مفاهیمی چون آزادی و آزادی خواهی به جهان عرصه میکند.اتفاقی که میتواند در آینده ای نه چندان دور به ثبت جهانی هم برس