اربعین؛ الگوی آزادگان جهان

اربعین حسینی یکی از بزرگترین اجتماعات انسانی در جهان معاصر است. پدیده‌ای فرهنگی که در زمره‌ی میراث ناملموس بشریت، همه ساله نمایشی بی همتا از کرامات انسانی را با مفاهیمی، چون آزادی و آزادی خواهی به جهان عرصه میکند.