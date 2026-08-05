۵۳۰ زائر افغانستانی برای شرکت در عزاداری‌های پایانی ماه صفر در کشور عراق، وارد دوغارون تایباد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: این تعداد زائر از ولایت‌های غور، بادغیس و فراه در شهر هرات وارد مرز دوغارون و ایران شدند و مورد استقبال اعضای ستاد اربعین این شهرستان قرار گرفتند.

جمشیدی افزود:زائران افغانستانی بعد از ساماندهی و انجام مراحل قانونی با توقفی کوتاه که در دوغارون داشتند، راهی مشهد مقدس شدند.

او ادامه داد: امسال نیز همچون سال ۱۴۰۳ برای دومین بار از ظرفیت ناوگان حمل و نقل افغانستانی برای انتقال اتباع افغانستانی برای عزیمت به مرز چزابه و سفر به عراق استفاده شد.

فرماندار تایباد گفت: یک موکب از سوی پایانه مرزی دوغارون در محل تردد زائران افغانستانی برپا شده است و هنگام ورود عزاداران این کشور همسایه از آنها در این مکان پذیرایی می‌شود.

جمشیدی افزود: همچنین یک فضا به مساحت هزار و ۷۰۰ متر مربع برای اسکان موقت زائران در حسینیه شهید سلیمانی با همت و تلاش نمایندگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مرز دوغارون پیش بینی شده است.

فرماندار تایباد گفت: ظرفیت‌های لازم برای میزبانی و پذیرایی از اتباع افغانستانی در گذرگاه رسمی دوغارون فراهم شده است و از توان گروه‌های جهادی، خیرین، تشکل‌های مردمی و دستگاه‌های خدمات رسان در این بخش استفاده شده است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.