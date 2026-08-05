به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی با حضور در طرح ساخت رواق‌های امام حسین (ع) و امیرالمؤمنین (ع)، از بخش‌های مختلف این طرح عمرانی بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت و روند پیشرفت عملیات اجرایی آن قرار گرفت.

این طرح عمرانی در حدفاصل صحن غدیر و صحن قدس در حال اجراست و محدوده‌ای را دربر می‌گیرد که از زیر مسجد تاریخی گوهرشاد آغاز شده است و تا زیر بست شیخ بهایی، و بخش غربی رواق‌های دارالرحمه و دارالهدایه امتداد می‌یابد.

این طرح با زیربنای ۳۸ هزار مترمربع، با هدف افزایش فضای سرپوشیده زیارتی و اتصال به شبکه رواق‌های زیرسطحی حرم مطهر در حال اجراست.