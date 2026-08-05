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سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور: پیشبینی میشود عملکردی معادل ۲۰ تن در هر هکتار و در مجموع ۴۰ تن محصول از اراضی در این شهرستان برداشت شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور، از آغاز برداشت خیار از دو هکتار مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: با وجود سطح محدود کشت، پیشبینی میشود عملکردی معادل ۲۰ تن در هر هکتار و در مجموع ۴۰ تن محصول از این اراضی برداشت شود که نشان از بهرهوری بالای کشاورزان دارد.
غفاری با اشاره به آغاز برداشت خیار از مزارع شهرستان نور افزود : در سال زراعی جاری، ارقام گوناگون خیار در سطح دو هکتار از اراضی شهرستان کشت شده است و با وجود اینکه وسعت کشت محدود است، اما با بهرهگیری از دانش فنی و مدیریت دقیق مزرعه، پیشبینی میشود عملکردی معادل ۲۰ تن در هر هکتار و در مجموع ۴۰ تن محصول برداشت شود.
وی با تأکید بر اهمیت کشتهای اقتصادی و بازارپسند، خاطرنشان کرد: این عملکرد قابلتوجه در سطحی اندک، گواهی بر توانمندی کشاورزان نور در استفاده بهینه از نهادهها، تغذیه مناسب، کنترل آفات و مدیریت هوشمند آبیاری است.
وی گفت: این محصول نهتنها نیاز بازار محلی را تأمین میکند، بلکه میتواند الگویی برای توسعه کشتهای پربازده در منطقه باشد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نور، با اشاره به نقش تولیدات سبزی و صیفی در معیشت روستاییان تصریح کرد: دستیابی به ۲۰ تن عملکرد در هر هکتار، نتیجه پایبندی به اصول فنی و مشاورههای کارشناسی کارشناسان در مراکز پنجگانه است و انتظار داریم با استمرار حمایتهای ترویجی، این روند رو به رشد تثبیت شود.
وی در پایان با تأکید بر اولویتهای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، اظهار کرد: افزایش بهرهوری در واحد سطح، کاهش وابستگی به بازارهای خارجی و ایجاد ارزش افزوده از طریق صنایع تبدیلی، از اهداف جدی ماست.
غفاری خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه چنین دستاوردهایی، گامهای مؤثری در جهت امنیت غذایی و رونق اقتصاد روستایی برداشته شود.