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نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سیستان و بلوچستان از بررسی فهرست کالاهای پیشنهادی در مذاکرات تجارت آزاد ایران و پاکستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علی ریگی میرجاوه، گفت: اجرای این توافق میتواند زمینه افزایش مبادلات تجاری، تسهیل ترانزیت کالا و بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای مرز میرجاوه را فراهم کند؛ مرزی که همچنان مهمترین گذرگاه زمینی تجارت ایران و پاکستان به شمار میرود.
وی با اشاره به ظرفیتهای استفادهنشده این مرز افزود: بخشی از این ظرفیتها به دلیل مسائل امنیتی در آن سوی مرز هنوز فعال نشده است، در حالی که بخش زیادی از مشکلات موجود با همکاری و هماهنگی مسئولان ۲ کشور قابل رفع خواهد بود.
ریگی توسعه زیرساختهای مرزی را از الزامات افزایش تجارت دانست و عنوان کرد: ساماندهی پارکینگها، توسعه محدودههای مرزی، تقویت خدمات پشتیبانی و ایجاد سازوکار مشترک برای مدیریت حوادث، از مهمترین اقداماتی است که میتواند روند تردد کامیونها و جابهجایی کالا را تسهیل کند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیتهای حملونقل دریایی نیز گفت: همکاری میان بنادر کراچی، چابهار و بندرعباس فرصت مناسبی برای توسعه ترانزیت کالا ایجاد کرده و میتواند در کنار مرزهای زمینی، حجم تجارت ایران و پاکستان را افزایش دهد.
وی اظهار کرد: حدود ۸۰۰ عضو فعال اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان با بازارهای پاکستان، افغانستان، هند، کشورهای حوزه خلیج فارس و آفریقا ارتباط تجاری دارند و بخش مهمی از تجارت خارجی استان از طریق مرزهای مشترک با پاکستان انجام میشود.