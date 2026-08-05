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مدیرکل دفتر مرتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از واگذاری مدیریت چهار میلیون هکتار از مراتع در قالب طرحهای مرتعداری با هدف توانمندسازی بهرهبرداران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ابوالقاسم حسینپور مدیرکل دفتر مرتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست بررسی وضعیت منابع طبیعی استان اردبیل اظهار کرد: سیاستهای کلان این سازمان بر محور مشارکت مردم و بهرهبرداران استوار است.
وی افزود: هدف اصلی از اجرای طرحهای مرتعداری، توانمندسازی جوامع محلی است، اما در کنار آن، نظارت دقیق و فنی بر اجرای طرحها جزو خطوط قرمز سازمان منابع طبیعی محسوب میشود.
وی با هشدار نسبت به هرگونه تخلف در حوزه واگذاری یا اجاره غیرقانونی مراتع، تصریح کرد: مراتع جزو انفال است و نباید دستمایه سودجوییهای شخصی قرار گیرد؛ لذا با افرادی که اقدام به اجاره غیرقانونی مراتع کنند، برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.
حسینپور همچنین اتمام ممیزی مراتع کشور را از اهداف راهبردی سازمان در سال جاری برشمرد و افزود: تبدیل دیمزارهای کمبازده به اراضی نهالکاری و فضای سبز، گامی موثر در حفظ خاک و ارتقای بهرهوری منابع طبیعی است که با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل نیز در این نشست ضمن تشریح آخرین وضعیت پوشش گیاهی و مراتع این استان، بر نقش محوری ایستگاه تولید بذر و نهال مغان در تأمین نهادههای مورد نیاز منطقه تأکید کرد.
شهامت هدایت گفت: ایستگاه تولید بذر و نهال مغان از پتانسیل بالایی برای ارتقای شاخصهای منابع طبیعی استان برخوردار است و برنامه جامع ادارهکل منابع طبیعی اردبیل بر احیای کامل ظرفیتهای این ایستگاه متمرکز شده است.
وی با بیان اینکه تامین نهالهای بومی با کیفیت برای اجرای طرحهای جنگلکاری و احیای مراتع از اهداف اصلی این برنامه است، ابراز امیدواری کرد که با تخصیص اعتبارات لازم و استمرار نظارتهای فنی، شاهد بهرهوری حداکثری از پتانسیلهای تولیدی استان در بخش منابع طبیعی باشیم.