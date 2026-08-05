به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ابوالقاسم حسین‌پور مدیرکل دفتر مرتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست بررسی وضعیت منابع طبیعی استان اردبیل اظهار کرد: سیاست‌های کلان این سازمان بر محور مشارکت مردم و بهره‌برداران استوار است.

وی افزود: هدف اصلی از اجرای طرح‌های مرتعداری، توانمندسازی جوامع محلی است، اما در کنار آن، نظارت دقیق و فنی بر اجرای طرح‌ها جزو خطوط قرمز سازمان منابع طبیعی محسوب می‌شود.

وی با هشدار نسبت به هرگونه تخلف در حوزه واگذاری یا اجاره غیرقانونی مراتع، تصریح کرد: مراتع جزو انفال است و نباید دست‌مایه سودجویی‌های شخصی قرار گیرد؛ لذا با افرادی که اقدام به اجاره غیرقانونی مراتع کنند، برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.

حسین‌پور همچنین اتمام ممیزی مراتع کشور را از اهداف راهبردی سازمان در سال جاری برشمرد و افزود: تبدیل دیمزار‌های کم‌بازده به اراضی نهال‌کاری و فضای سبز، گامی موثر در حفظ خاک و ارتقای بهره‌وری منابع طبیعی است که با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل نیز در این نشست ضمن تشریح آخرین وضعیت پوشش گیاهی و مراتع این استان، بر نقش محوری ایستگاه تولید بذر و نهال مغان در تأمین نهاده‌های مورد نیاز منطقه تأکید کرد.

شهامت هدایت گفت: ایستگاه تولید بذر و نهال مغان از پتانسیل بالایی برای ارتقای شاخص‌های منابع طبیعی استان برخوردار است و برنامه جامع اداره‌کل منابع طبیعی اردبیل بر احیای کامل ظرفیت‌های این ایستگاه متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه تامین نهال‌های بومی با کیفیت برای اجرای طرح‌های جنگل‌کاری و احیای مراتع از اهداف اصلی این برنامه است، ابراز امیدواری کرد که با تخصیص اعتبارات لازم و استمرار نظارت‌های فنی، شاهد بهره‌وری حداکثری از پتانسیل‌های تولیدی استان در بخش منابع طبیعی باشیم.