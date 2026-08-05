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رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه خوزستان گفت: تردد ۲ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۷۶۶ زائر اربعین حسینی از ابتدای آغاز مراسم اربعین تاکنون از ۲ مرز شلمچه و چذابه ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ اصغر کولیوند اظهار کرد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده و روانسازی جریان تردد در پایانههای مرزی استان خوزستان، شاهد ثبت آمارهای قابلتوجهی در زمینه ورود و خروج زائران در ایام پیادهروی اربعین حسینی هستیم.
وی با اشاره به تفکیک آماری ترددهای صورتگرفته افزود: از ابتدای آغاز مراسم اربعین تا این لحظه، مجموعا یک میلیون و ۱۹۰ هزار و ۱۶۶ زائر از طریق مرزهای شلمچه و چذابه به منظور شرکت در آیین پیادهروی اربعین از کشور خارج شدهاند.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه خوزستان درباره سهم هر یک از مرزها در خروج زائران تصریح کرد: از این تعداد ۹۴۷ هزار و ۷۳۳ نفر از مرز شلمچه و ۲۴۲ هزار و ۴۳۳ نفر از مرز چذابه عازم عتبات عالیات شدهاند.
سرهنگ کولیوند همچنین به آمار بازگشت زائران به کشور اشاره کرد و گفت: از ابتدای عملیات بازگشت زائران تاکنون نیز در مجموع ۹۲۸ هزار و ۶۰۰ زائر از طریق مرزهای استان وارد کشور شدهاند که سهم مرز شلمچه ۷۳۶ هزار و ۲۰۰ نفر و سهم مرز چذابه ۱۹۲ هزار و ۴۰۰ نفر بوده است.
وی می گوید: نیروهای پلیس مهاجرت و گذرنامه در هر ۲ پایانه مرزی با آمادگی کامل و به صورت شبانهروزی در حال ارائه خدمات به زائران هستند و روند بازگشت زائران با نظم و سهولت در حال انجام است.
بر اساس این گزارش، میزان تصادفات در مسیرهای پیادهروی اربعین حسینی امسال در خوزستان نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد کاهش داشته است.
مرزهای شلمچه و چذابه از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق در استان خوزستان هستند که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار میروند، فاصله مرز شلمچه تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر و فاصله مرز چذابه تا اهواز در کوتاهترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.