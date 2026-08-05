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مدیرکل استاندارد گیلان از انجام ۲ هزار و ۶۰۵ مورد ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی به وزن ۹۱۹ هزار و ۲۸۰ تن و صدور ۸۴ گواهینامه برای کالاهای صادراتی در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مهدی محمدی کوچصفهانی با بیان اینکه در چهار ماهه نخست امسال، کارشناسان ادارهکل استاندارد گیلان در گمرکات بندرانزلی، کاسپین و آستارا ارزیابی انطباق را بر روی کالاهای وارداتی و صادراتی انجام دادهاند گفت: در این اقدام، دو هزار و ۵۵۲ مورد ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی و صدور ۷۷ گواهینامه برای کالاهای صادراتی انجام شده است.
وی با اشاره به نوع کالاهای مورد ارزیابی گفت: بخش عمده کالاهای اساسی وارداتی شامل روغنهای خام خوراکی و نهادههای دامی و در بخش صادرات نیز کشمش و خرما بوده است.
مدیرکل استاندارد گیلان افزود: ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی، نقش مهمی در صیانت از سلامت و ایمنی مصرفکنندگان، جلوگیری از ورود کالاهای نامنطبق و تضمین کیفیت کالاهای وارداتی دارد، از سوی دیگر، صدور گواهینامه برای کالاهای صادراتی ضمن اطمینانبخشی به بازارهای هدف، به تسهیل تجارت، افزایش اعتبار کالاهای ایرانی و حمایت از صادرکنندگان کمک میکند.