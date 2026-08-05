ضربالاجل دستگاه قضایی رودبار جنوب برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه
رئیس دادگستری شهرستان رودبار جنوب با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با کشت گیاهان ممنوعه، از دستگاههای اجرایی خواست با شناسایی اراضی متخلف، نسبت به قطع خدمات و برخورد قانونی با متخلفان اقدام کنند و هشدار داد هیچگونه اغماضی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
رئیس دادگستری شهرستان رودبار جنوب با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با کشت گیاهان ممنوعه، از دستگاههای اجرایی خواست با شناسایی اراضی متخلف، نسبت به قطع خدمات و برخورد قانونی با متخلفان اقدام کنند و هشدار داد هیچگونه اغماضی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
جلسه ستاد پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه با حضور محمد فرجام طاهری، رئیس دادگستری شهرستان و جمعی از مسئولان اجرایی، انتظامی و اعضای ستاد برگزار شد.
محمد فرجام طاهری، رئیس دادگستری شهرستان رودبارجنوب در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون در مقابله با کشت گیاهان ممنوعه اظهار کرد: دستگاه قضایی در برخورد با این جرم هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و با هرگونه اقدام خلاف قانون، قاطعانه برخورد میکند.
وی با اشاره به مسئولیت قانونی دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها افزود: دهیاران و شوراها مکلف هستند هرگونه کشت مشکوک یا غیرقانونی را در محدوده مدیریت خود به سرعت گزارش کنند و در صورت احراز کشت گیاهان ممنوعه و اثبات ترک فعل در اعلام گزارش، با مسئولان مربوط نیز مطابق قانون برخورد خواهد شد.
رئیس دادگستری رودبار جنوب همچنین از پایگاههای مقاومت بسیج خواست با اشراف اطلاعاتی، هرگونه اقدام مشکوک در زمینه کشت گیاهان ممنوعه را برای پیگیری قانونی به مراجع ذیصلاح گزارش دهند.
وی با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در پیشگیری از این پدیده گفت: جهاد کشاورزی موظف است اراضی و کشتهای مشکوک را شناسایی کرده و ضمن قطع تسهیلات، سوخت و سایر خدمات حمایتی اختصاصیافته به این اراضی، متخلفان را از دریافت حمایتهای دولتی محروم کند.
طاهری ادامه داد: شرکت توزیع نیروی برق نیز باید پس از دریافت گزارش مراجع ذیصلاح، نسبت به قطع فوری انشعاب برق مزارع محل کشت گیاهان ممنوعه اقدام کند و اداره امور آب نیز فرآیند ابطال پروانه بهرهبرداری از منابع آبی این اراضی را در چارچوب قانون پیگیری کند.
رئیس دادگستری شهرستان رودبار جنوب در پایان با تأکید بر اینکه حفظ امنیت اجتماعی و صیانت از سلامت جامعه از اولویتهای دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای مسئول باید با هماهنگی و اقدام بهموقع، از هرگونه سوءاستفاده از اراضی کشاورزی برای فعالیتهای غیرقانونی جلوگیری کنند و دستگاه قضایی نیز با متخلفان با قاطعیت برخورد خواهد کرد.