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این رویداد علمی-هنری با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان، از دانشجویان و فارغالتحصیلان واجد شرایط دعوت به عمل آورده تا آثار خود را در دو بخش انیمیشنهای کوتاه داستانی و تجربی، مطابق با شرایط تعیینشده، ارسال نمایند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس فراخوان منتشر شده، تمامی دانشجویان در سراسر کشور و در همه مقاطع و رشتههای تحصیلی، و همچنین فارغالتحصیلانی که حداکثر ۲ سال از زمان فراغت از تحصیل آنها گذشته باشد، مجاز به شرکت در جشنواره هستند.
هر شرکتکننده میتواند حداکثر ۲ اثر به جشنواره ارسال کند. همچنین ذکر شده است که آثاری که پیشتر در دورههای گذشته «هفته انیمیشن دانشگاه تهران» یا «جشنواره پویان» به نمایش درآمدهاند، قابلیت شرکت در این دوره را ندارند.
شرایط فنی ارسال آثار: ویدئو: آثار با فرمت MP4 یا MOV، با کدک H.264 و رزولوشن 1920x1080 (پیکسل) ارسال شوند. کیفیت صدا باید با فرمت AAC، بیتریت 320KBPS و سمپل ریت 44.1KHZ باشد. هیجگونه لوگو، تاریخ و یا اطلاعات اضافی نباید روی ویدئو درج شده باشد.
ارسال پوستر رسمی برای تمامی آثار الزامی است. فایل JPEG باکیفیت بالا (مد رنگی RGB) برای نمایش آنلاین و فایل TIFF با ابعاد حداقل A3 و مد رنگی CMYK برای چاپ باشد.
آخرین مهلت ارسال آثار: ۳۰ مهر ۱۴۰۵؛ انتخاب و داوری آثار: نیمه دوم آبان ۱۴۰۵ و تاریخ برگزاری جشنواره: ۷ تا ۱۲ آذر ۱۴۰۵ است.
تمامی آثار ارسالی ابتدا توسط کمیته فنی مورد بررسی اولیه قرار میگیرند و در صورت احراز شرایط، به بخش نمایش و داوری نهایی راه خواهند یافت.
ثبتنام و ارسال اثر صرفاً از طریق وبسایت رسمی جشنواره به نشانی http://www.puyanfestival.ir و با استفاده از سامانه پرسلاین انجام میشود. خواهشمند است از ارسال آثار به آدرس ایمیل جشنواره خودداری نمائید. همچنین ارسال هر اثر به منزله پذیرش کامل قوانین جشنواره خواهد بود.
علاقهمندان برای آگاهی از سایر شرایط تکمیلی و قوانین میتوانند به سایت جشنواره یا صفحه اینستاگرام آن مراجعه نمایند.