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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

سازمان هواشناسی تا روز جمعه در هشت استان رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴- ۰۹:۱۶
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، رگبار باران
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