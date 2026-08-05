در بازار فیزیکی هیدروکربوری بورس انرژی ایران، در روز چهارشنبه چهاردهم مردادماه ۱۴۰۵، در مجموع ۵ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۷۶۳ تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از این میزان، ۱۱۲ هزار و ۲۰۲ تن در رینگ داخلی و ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۵۶۱ تن در رینگ بین‌الملل عرضه می‌شود.

در بازار برق نیز مجموعاً ۳۶۹ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۲۰۰ کیلووات‌ساعت برق عرضه خواهد شد که شامل ۳۱۹ میلیون و ۹۲۰ هزار کیلووات‌ساعت در تابلوی برق عادی و ۴۹ میلیون و ۸۴۳ هزار و ۲۰۰ کیلووات‌ساعت در تابلوی برق آزاد است. در این روز، عرضه‌ای در تابلوی برق سبز انجام نخواهد شد.