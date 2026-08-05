مطالعه پژوهشگران پژوهشگاه نیرو نشان می‌دهد که افزودن نانوسیالات به روغن ترانسفورماتورها، با ارتقای خواص عایقی و انتقال حرارت، باعث افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش ابعاد تجهیزات ولتاژ بالا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ترانسفورماتور‌ها از مهم‌ترین تجهیزات شبکه انتقال و توزیع برق هستند و عملکرد ایمن آنها نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه برق دارد.

با توسعه شبکه‌های ولتاژ بالا و افزایش عمر بسیاری از ترانسفورماتور‌های موجود، ارتقای سامانه‌های عایقی و افزایش قابلیت اطمینان این تجهیزات به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های صنعت برق تبدیل شده است.

در همین راستا، پژوهشگران پژوهشگاه نیرو در یک مطالعه مروری، تازه‌ترین یافته‌های علمی درباره کاربرد نانوسیالات در عایق‌های مایع ترانسفورماتور‌ها را بررسی کرده‌اند.

این پژوهش نشان می‌دهد نانوسیالات می‌توانند به عنوان گزینه‌ای نوین برای بهبود عملکرد روغن‌های عایقی و افزایش کارایی ترانسفورماتور‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

در این پژوهش، نقش نانوفناوری در ارتقای عملکرد عایق‌های ترانسفورماتور به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. پژوهشگران با بررسی مطالعات انجام‌شده، نانوسیالات مبتنی بر روغن ترانسفورماتور را از جنبه‌های مختلف از جمله روش‌های سنتز، پایداری، ویژگی‌های حرارتی، الکتریکی و فیزیکوشیمیایی ارزیابی کرده‌اند.

بر اساس نتایج این بررسی، افزودن نانوذرات به روغن ترانسفورماتور می‌تواند هدایت حرارتی سیال را افزایش داده و انتقال گرما را بهبود بخشد.

این ویژگی باعث خنک‌کاری مؤثرتر تجهیزات، کاهش دمای کاری و در نهایت افزایش طول عمر ترانسفورماتور‌ها می‌شود. همچنین پژوهشگران معتقدند این فناوری می‌تواند امکان طراحی ترانسفورماتور‌های کوچک‌تر، سبک‌تر و با عملکرد بهتر را در آینده فراهم کند.

در این مطالعه همچنین نقش مواد فعال سطحی در افزایش پایداری نانوسیالات مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته پژوهشگران، این مواد به معلق ماندن نانوذرات در روغن کمک می‌کنند، اگرچه تأثیر غلظت آنها بر هدایت حرارتی هنوز به طور کامل مشخص نشده و نیازمند مطالعات بیشتر است.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد نانوسیالات علاوه بر بهبود انتقال حرارت، ظرفیت بالایی برای ارتقای ویژگی‌های دی‌الکتریک روغن ترانسفورماتور دارند، اما عواملی مانند اندازه، شکل، غلظت و اصلاح سطح نانوذرات، میزان رطوبت و فاصله الکترود‌ها همچنان بر عملکرد نهایی این سیالات تأثیرگذار هستند و باید به‌صورت جامع ارزیابی شوند.

پژوهشگران در عین حال به برخی چالش‌های توسعه این فناوری نیز اشاره کرده‌اند. نبود توافق کامل میان نتایج پژوهش‌های مختلف، شناخت ناکافی از سازوکار دقیق بهبود انتقال حرارت، مشکلات مربوط به پایداری بلندمدت نانوسیالات و هزینه نسبتاً بالای تولید، از مهم‌ترین موانع تجاری‌سازی گسترده این فناوری به شمار می‌رود.

بر اساس نتایج این مطالعه، با رفع این چالش‌ها، نانوسیالات می‌توانند به یکی از فناوری‌های کلیدی در توسعه نسل آینده ترانسفورماتور‌ها و سامانه‌های انتقال حرارت تبدیل شوند؛ فناوری‌ای که ضمن افزایش بازده و قابلیت اطمینان تجهیزات، امکان کاهش ابعاد تجهیزات و بهبود عملکرد شبکه‌های برق ولتاژ بالا را نیز فراهم خواهد کرد.