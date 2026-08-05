به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سیاح گفت: امسال ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت خربزه اختصاص یافته و برآورد می‌شود از این سطح، حدود ۸۴۰۰ تن محصول برداشت شود.

وی با بیان اینکه رقم غالب خربزه کشت شده در استان، خربزه مشهدی است، افزود: شهرستان اسفراین بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص داده و در تولید خربزه استان پیشتاز است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در ادامه با اشاره به وضعیت کشت هندوانه گفت: امسال ۲۵۰ هکتار از اراضی استان هم زیر کشت هندوانه رفته و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۷۰۰۰ تن از این محصول تولید شود.

سیاح خاطرنشان کرد: شهرستان اسفراین در تولید هندوانه نیز جایگاه نخست استان را دارد و بخش عمده تولیدات این دو محصول برای تأمین نیاز بازار مصرف داخل استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای مدیریت بهینه کشت محصولات جالیزی با هدف استفاده مناسب از منابع تولید و تأمین نیاز بازار و متناسب با بهره‌وری آب، توسط بخش زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی پیگیری می‌شود.